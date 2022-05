Jukka Jalonen analysoi, pelaako Kari Jalosen Tshekki suomalaislätkää – "Silleen mielenkiintoinen peli edessä"

– Ainakin omia juttujansa. Ovatko ne kaikki Suomi-kiekosta tuttuja piirteitä – eivät välttämättä, vaan enemmän hänen omia juttujaan. Totta kai hän on tuonut niitä asioita Tshekille, mitkä hänellä ovat jo aiemmin olleet käytössä, kun hän on valmentanut omia joukkueitaan. Silleenhän Tshekki nyt pelaa. Tiedämme hyvin, että mitä he hakevat, ja he taas tietävät, että miten me pelaamme. Silleen mielenkiintoinen peli edessä, Leijonien päävalmentaja Jukka Jalonen ennakoi MTV Urheilulle.