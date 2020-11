Juho, 11, on toiminut kuukauden yrittäjänä ja valmistanut jo yli tuhat jätkänkynttilää myyntiin – haaveena on ostaa traktori: "Yhdellä ei sitten enää pärjätäkään"

Käsillä tekeminen kulkee suvussa

Jotta tuhannen jätkänkynttilän valmistuminen on ollut mahdollista, on koko perheen pitänyt joustaa. Viidennellä luokalla opiskeleva Juho tekee töitä koulun jälkeen iltaisin, isosisko Taru taas hoitaa asioita päivätöidensä ohessa.

– Maalta kun ollaan kotoisin, niin täällä on vähän erilaisia nämä harrastusmahdollisuudet. Isämme on yrittäjä ja tekee metsätöitä, ja Juho sitten on pienestä pitäen sisäistänyt näitä asioita ja halunnut oppia. Kun ikää on tullut enemmän, on päästy myös käyttämään erilaisia välineitä, Taru selittää.