Katso juhannuksen menoliikenteen pahimmat pullonkaulat ja tietyömaat kartalta!

Juhannuksen menoliikenne on tänään vilkkaimmillaan, mutta myös huomenna aamulla voi joutua jonottamaan, sillä liikennettä on normaalia enemmän. Liikennekeskuspäällikkö Eero Sauramäki kertoo, mitä on odotettavissa tien päällä tänä juhannuksena.