Juhannuksena tuhannet soittivat apua hätäänsä – hukkuneita ainakin viisi, sunnuntain liikenteessä kuoli yksi

Hätäilmoituksia tehtiin muutama sata enemmän kuin viime juhannuksena.Ilmoituksista puolet välitettiin ensihoidolle, kaksi viidesosaa poliisille ja loput pelastuslaitoksille ja sosiaalipäivystykseen. Suhteessa ilmoituksia oli hieman enemmän poliisille ja vähemmän ensihoidolle kuin keskimääräisenä päivänä.Viranomaisten mukaan viisi henkilöä on hukkunut keskikesän juhlan aikana.

Viranomaiset ympäri Suomen kertovat, että juhannuksena on ilmennyt paljon pahoinpitelyjä, häiriökäyttäytymistä, päihtyneitä henkilöitä sekä ratti- ja ruorijuopumuksia. Ihmisiä on ollut liikkeellä paljon iltaisin ja öisin, jolloin työtehtäviäkin on kertynyt runsaasti.