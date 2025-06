Suomalaiskuski yllättäen sivuun MM-rallista

Mikko Heikkilä joutuu jättämään Kreikan MM-rallin väliin.

Kisajärjestäjät julkaisivat tänään päivitetyn lähtöluettelon, jossa suomalaiskuljettajan nimi oli viivattu yli.

MTV Urheilun saamien tietojen mukaan Heikkilä joutuu jättämään kisan väliin kesäkuun alussa Sardiniassa sattuneen ulosajon vaurioitettua autoa sen verran pahasti, ettei Kreikassa ajaminen ole mahdollista.

Heikkilä ajoi Sardiniassa ulos heti toisella erikoiskokeella nuottivirheen vuoksi, ja kisa päättyi kertalaakista.

– Meillä oli hieman väärä nuotti, ja valuimme leveäksi ja ulos tieltä. Harmittaa todella paljon, eikä tästä reissusta jäänyt hirveästi kerrottavaa, Heikkilä kuvaa tapahtunutta verkkosivuillaan.

Viime vuodet EM-sarjaan keskittynyt Heikkilä, 33, teki täksi vuodeksi ison satsauksen ja lähti ajamaan kuutta WRC2-kisaa Toni Gardemeisterin TGS Motorsportin Skodalla.

Kalenteriin oli kirjattu helmikuinen Ruotsin ralli sekä kesäkauden viisi sorakisaa Euroopassa. Kolmessa jo ajamassaan kisassa Heikkilä on kerännyt 19 pistettä, ja hän on WRC2-sarjassa kymmenentenä. Kauden paras tulos on kolmossija Ruotsista.