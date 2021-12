Valkea joulu saatiin koko Suomeen! Hanki vaihtelee senttisestä yli puoleen metriin – katso kartta

Vaikka jouluaatto on valkoinen, ei lunta ole kaikkialla määrättömästi. Vaikka esimerkiksi Inarissa lunta on reippaasti yli puoli metriä, on esimerkiksi Utön saarella lunta vain sentin verran. Utö on Suomen eteläisin ympäri vuoden asuttu paikkakunta.