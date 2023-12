Joulupukki teki oharit neljävuotiaalle lapselle Espoossa

Yhdessä espoolaisessa kodissa on herätty tähän päivään kitkerä maku suussa, vaikka takana on perheen kanssa vietetty joulu ja lahjojakin saatiin. Niitä vain ei saapunut jakamaan Korvatunturin punanuttu, vaan "ne löytyivät ulkoa, koska pukilla on ollut liian kiire".