Joulunakin nuoret voivat kokea yksinäisyyttä – auttavat puhelimet ja chat ovat avoinna: "Ei tarvitse olla edes mitään erityistä asiaa mielen päällä"

– Jouluna on toive, että kaikilla olisi joulumieltä mahdollisimman paljon, mutta joissain perheissä se ei valitettavasti toteudu. Lapsilla ja nuorilla voi olla yksinäisyyttä tai huolta jahätää siitä, että vanhemmat käyttävät liikaa päihteitä, sanoo erityisasiantuntija Antti Järventaus Pelastakaa Lapset ry:stä.

Pelastakaa Lapset ry:n perinteinen joulumanteli.fi on auki jouluaattona erilaisilla chat-alustoillla. Mannerheimin lastensuojeluliiton Lasten ja nuorten puhelin on avoinna jouluna tavallista pitempään. Viikonloppuna soittoja on tullut erityisesti uusperheasioista.