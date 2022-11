Joulukuusta lähtien maksuhäiriömerkinnän saa pois nykyistä nopeammin

Kilpailu- ja kuluttajaviraston mukaan velallisen on kuitenkin useimmiten itse oltava aktiivinen, jotta merkintä poistuu, koska luottotietoyhtiön on saatava tieto velan maksamisesta.

Jos velka on maksettu ulosoton kautta, neuvoo virasto olemaan yhteydessä sinne merkinnän poistamiseksi. Muussa tapauksessa velan maksamisesta on ilmoitettava luottotietoyhtiölle, jolloin maksusta on esitettävä luotettava selvitys.