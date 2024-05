Jouluaattona tuttavansa kirveellä murhannut mies pääsee vapaaksi oltuaan vankilassa yli 20 vuotta

Helsingin hovioikeus on hyväksynyt kirvesmurhasta elinkautiseen vankeuteen tuomitun miehen hakemuksen ehdonalaiseen vapauteen päästämisestä. Mies on aiemmin hakenut ehdonalaiseen vapauteen kaksi kertaa.

Elinkautiseen tuomitulla miehellä on pitkä rikoshistoria, ja hän on ennen elinkautista istunut useita kertoja vankilassa. Edellisen kerran hän oli vapautunut vankilasta lokakuussa 2004, ja jo kaksi kuukautta myöhemmin hän syyllistyi murhaan.

Miehen vapauttamisen puolesta puhuu se, että hän ei ole vankilassa olleessaan syyllistynyt uusiin rikoksiin ja rangaistuksen suorittaminen on ollut rikkeetöntä. Myöskään vankeusaikaisesta päihteidenkäytöstä ei ole viitteitä. Mies on myös sanonut, että vapauduttuaan hän saisi vuokra-asunnon ja hänellä olisi myös työpaikka.

Tällä hetkellä mies on istunut elinkautista vankeusrangaistustaan jo varsin pitkään, 19 vuotta ja 6 kuukautta. Miehen vapauttamispäivä on maaliskuussa 2025, jolloin hän on istunut elinkautista rangaistustaan yli 20 vuotta.