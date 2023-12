Joulu television edessä? Nappaa tästä parhaat leffavinkit

Räiskyvää toimintaa vai romanttista suhdedraamaa? Jouluna on aikaa rentoutua perheen kesken, vaikka elokuvia katsoen. Listasimme elokuvat, jotka sopivat parhaiten joulun tunnelmaan.

Jouluprinssi-elokuva nousi vuonna 2017 yllätyshitiksi Netflixissä. Netflix US myös twiittasi, että jopa 53 ihmistä katsoivat romanttisen joululeffan joka päivä 18 päivän ajan.

Ihmeellinen elämä on oikea klassikoiden klassikko vuodelta 1946. Frank Capran luoma elokuva antaa toivoa ja kertoo joulullekin ominaisista ihmeistä, joita elämä tarjoaa.

Bridget Jones – elämäni sinkkuna -elokuvassa päiväkirjaa pitävä Bridget on turhautunut ulkomuotoonsa, sinkkuuteen ja juomiseen. Hän päättää muuttaa elämänsä kertaheitolla.

Napapiirin sankarit on suomalainen seikkailukomedia digiboxin metsästyksestä. Uppoudu suomalaisen miehen sisäisestä sankaruuteen talvimaiseman keskellä.

Huippunäyttelijöiden tähdittämässä Holiday kaksi toisilleen tuntematonta, elämäänsä kyllästynyttä naista on täydellisen irtioton tarpeessa. Luvassa onkin romantiikkaa kahdella mantereella!

Rare Exports on suomalainen elokuva, joka kertoo hieman erilaisen tarinan joulupukista.

Elf on komedia tontusta, joka ei olekaan sitä, mitä luulee.

Joulupuu on kärvennetty. Jouluna on kiire, ja kaaos vaanii tietenkin nurkan takana. Tämä Chevy Chasen elokuva vuodelta 1989 on nauruhermoja kutkuttava.