Yli 1 000 NHL-ottelun hyökkääjä: Hokkarit naulaan

Simmonds, 35, on solminut Philadelphia Flyersin kanssa yhden päivän sopimuksen: Flyers kunnioittaa hänen uraansa lauantaina 13. huhtikuuta kotiottelussa New Jersey Devilsiä vastaan.

Simmonds on edustanut Flyersia enemmän kuin mitään muuta NHL-seuraa. Hän kiekkoili Philadelphiassa kahdeksana kautena 2011–19. Viimeiset viisi sesonkia niistä sitoutunut ja omistautunut joukkuepelaaja toimi Flyersin varakapteenina.

– On vaikea kuvailla tunteitani tällaisena päivänä, mutta yksi ensimmäisistä ajatuksistani taaksepäin katsoessa on elämäni Philadelphiassa ja Flyersille pelaaminen. Jäälle meneminen Flyers-paidassa on erityinen tunne, ja olen siitä todella ylpeä, Simmonds sanaili NHL:n verkkosivuilla.