Josh Duhamel paljastaa syyn, miksi he päätyivät Fergien kanssa eroon: "Minulla ei ole jäänyt mitään hampaankoloon"

Näyttelijä Josh Duhamel avautui 4. lokakuuta julkaistussa In Depth with Graham Besinger -haastattelussa suhteestaan ja erostaan ex-vaimonsa laulaja Fergien kanssa.

– Hänellä ja minulla on loistava suhde. Kasvatamme molemmat poikaa yhdessä. Eikä siinä ole mitään vikaa. Meillä oli itse asiassa hauskaa, mutta mielestäni me vain kasvoimme toisistamme erilleen ja meillä oli hyvin erilaiset kiinnostuksenkohteet. Mutta minulla ei ole jäänyt mitään hampaankoloon. Olen todella onnekas, että hän on kiltti ihminen, Duhamel kertoi.

Duhamel kertoi, että heidän poikansa yhteisvanhemmuus on ollut helppoa, koska heillä kahdella on aina ollut samat tavoitteet. Sekä Duhamelin että Fergien vanhemmat ovat molemmat eronneet, eivätkä he tulleet hyvin toimeen. Sen takia ex-pariskunta ei ole halunnut heidän poikansa käydä samaa läpi. He ovat halunneet luoda pojalleen helpon paikan, joka ei ole kiusallinen, epämukava tai täynnä paineita.