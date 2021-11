Jos renkaisiin ei ole merkitty pyörimissuuntaa, miten päin ne asennetaan? – "Varsin tyypillistä on, että..."

Oli merkintätapa kumpi tahansa, on se otettava huomioon rengasta vanteelle asennettaessa.

– Varsin tyypillistä on, että kesärenkaissa käytetään inside-outside-merkintätapaa ja pohjoismaisissa talvirenkaissa puolestaan nuolta. Poikkeuksiakin varmasti löytyy ja kyse on myös jonkun verran kulloinkin rengasteollisuudessa valloillaan olevasta trendistä.

Vesalainen huomauttaa, että mikäli pyörimissuunta on merkitty nuolella, on syytä olla tarkkana. Silloin erehtymisen mahdollisuus on paitsi rengasta vanteelle asennettaessa, myös pyörää alle vaihdettaessa.