Droonivahinkojen korvaamisesta ei ole voimassa olevaa lainsäädäntöä.

Vakuutus ei lähtökohtaisesti korvaa harhautuneiden droonien aiheuttamia omaisuusvahinkoja, vakuutusyhtiöistä kerrotaan.



Harhautuneet droonit liittyvät sotaoperaatioihin, mikä rajaa vahingot korvausten ulkopuolelle.



Valtionkaan tasolta korvauksia tuskin saisi droonivahingoista.



Valtiokonttorin lakiasiainpäällikkö Noora Allenius kertoo, että voimassa olevaan lainsäädäntöön ei sisälly säännöksiä, joiden perusteella Valtiokonttori voisi korvata vieraan valtion taisteluvälineestä aiheutuvia esine- tai taloudellisia vahinkoja.