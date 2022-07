Jopa puolet Suomen luontotyypeistä on uhattuna – tutkijat vaativat toimia ennen kuin on myöhäistä: "Elämme avainhetkiä"

Suomen luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen on huolestuttanut tutkijoita Suomessa jo pitkään. Tutkijoiden mukaan nykyiset toimenpiteet ovat olleet tähän mennessä riittämättömiä, vaikka Suomi on kansainvälisesti sitoutunut luontokadon pysäyttämiseen.

Jopa puolet Suomen luontotyypeistä on uhan alla.

– Suomessa se näkyy muun muassa siinä, että huomattavan suurin osa suomalaisista eliölajeista noin 12 prosenttia on uhanalaisia, mikä tarkoittaa sitä, että niiden sukupuuttoriski on kohonnut ja toisaalta suomalaiset luontotyypit elinympäristöt on myös erittäin uhanalaisia, Sääksjärvi sanoo.