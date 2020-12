Jopa 168 000 lasta vaarassa kuolla aliravitsemukseen koronapandemian seurauksena – valuuko vuosia kestänyt työ hukkaan?

Järjestö toteaa tiedotteessaan, että pandemia on johtanut köyhyyden lisääntymiseen, elinkeinojen menettämiseen sekä terveys- ja ravitsemuspalveluiden saatavuuden heikkenemiseen.

– Lukemattomien lasten turhat kuolemat ovat estettävissä varmistamalla lasten pääsy terveys- ja ravitsemuspalveluihin. Käynnissä oleva kriisi on korostanut sosiaaliturvan ja käteisavun merkitystä keinona turvata ahdingossa olevien perheiden toimeentulo ja lasten ruoan saanti, sanoo Pelastakaa Lasten kansainvälisten ohjelmien johtaja Anne Haaranen tiedotteessa.

Pandemia saattaa kumota vuosien edistyksen aliravitsemuksen vastaisissa toimissa

– Kestävien muutosten aikaansaaminen edellyttää puuttumista ravitsemuskriisin taustalla oleviin syihin. Konfliktit on saatava loppumaan, ilmastonmuutoksen vastaisia toimia on tehostettava ja hauraita maita ja yhteisöjä on tuettava, Haaranen sanoo järjestön tiedotteessa.