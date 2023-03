Raskaana olevien ja imettävien äitien aliravitsemus jyrkässä kasvussa

YK:n lastenjärjestö Unicef varoitti maanantaina, että raskaana olevien ja imettävien äitien aliravitsemus on jyrkässä kasvussa. Vuodesta 2020 aliravitsemus on lisääntynyt 25 prosentilla 12 maassa, jotka ovat maailman ruokakriisin keskiössä. Järjestö painotti, että tällä on merkittävä vaikutus lasten terveyteen.