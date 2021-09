Pelastakaa Lapset: Koulutus romahduksen partaalla useissa maailman maissa – nämä tekijät vaarantavat koulunkäynnin tulevaisuuden

Miljoonat lapset jääneet koulua vaille

Koulunkäynti on järjestön mukaan vakavasti uhattuna ainakin 48 valtiossa. Miljoonat lapset eivät pääse lähiopetukseen koronapandemiaan liittyvien rajoitusten ja taloudellisten vaikutusten sekä koulutukseen kohdistuvien hyökkäysten takia.

Koulutuskriisi on häirinnyt puolentoista miljardin lapsen ja nuoren opintoja

Pelastakaa Lapset vaatii, että maailman johtajien on opittava meneillään olevasta koulutuskriisistä, joka on keskeyttänyt tai häirinnyt lähes 1,6 miljardin lapsen ja nuoren opintoja. Koulutusjärjestelmiä on vahvistettava niin, että lapsilta ei viedä mahdollisuutta koulutukseen ja tulevaisuuteen, järjestö painottaa.