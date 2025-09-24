Vikinglotossa saatiin täysosuma Suomeen.
Veikkaus kertoo, että keskiviikon arvonnan ainoa 6+1 oikein -rivi pelattiin Vantaalla Koivukylän Nesteellä. Sillä voitti 4 156 065 euroa, mikä on Vikingloton historian seitsemänneksi suurin voittopotti Suomessa.
Voittoisa rivi oli 9, 10, 11, 23, 29 ja 35. Vikingnumero oli 4, Plusnumero 3.
Ensi viikolla Vikingloton potissa on kolme miljoonaa euroa. Kaikkien aikojen suurin Vikingloton päävoitto Suomeen arvottiin vuoden 2023 alussa. Kierroksella 4 joku Helsingistä voitti 15,88 miljoonaa euroa.
Keskiviikko-Jokerin voittorivi on 6 2 5 9 5 2 0. Ylimpien voittoluokkien osalta jäätiin nuolemaan näppejä.