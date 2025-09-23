Eurojackpotin tiistain arvonnassa löytyi yksi täysosuma. Pelin maksimivoitto 120 miljoonaa euroa pelattiin Saksassa.
Eurojackpotin tiistain arvonnassa (viikko 39/2025) löytyi yksi täysosuma.
Illan voittorivi 7, 18, 31, 32 ja 33 sekä tähtinumerot 10 ja 11 olivat oikein Saksassa pelatussa rivissä. Sillä voitti 120 miljoonaa euroa eli pelin maksimipotin. Kyseessä on Eurojackpotin historian kuudes 120 miljoonan euron voitto.
Illan arvonnassa löytyi lisäksi yksi 5+1 -oikein rivi, joka oli myös pelattu Saksassa. Toisen voittoluokan suurvoitto oli 21 177 159 euroa.
Suomeen osui yksi 5+0 -oikein rivi, jolla voitti 154 155 euroa. Voittorivi on pelattu Vantaalla Tikkurilan Pelaamossa.
Lisäksi 5+0 -oikein voittoja matkasi kahdeksan kappaletta Saksaan, kaksi Ruotsiin ja yksi Tšekkiin.