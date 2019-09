Joku piilotti neulan Sirpan tarjoamiin omeniin Nokialla – poliisi pyytää vihjeitä

Sisä-Suomen poliisi on hämillään tapauksesta.

– Tekijästä tai teon motiivista ei ole tietoa. Se on sitten arvailujen varassa. Tietysti voisi toivoa, että tämä olisi nuorten yksittäinen ajattelematon teko, eikä niinkään ole harkittu, että tässä olisi voinut käydä vakavamminkin terveydelle. Onneksi tässä tapauksessa ei käynyt tämän kummemmin, kertoo rikoskomisario Ossi Kaario Sisä-Suomen poliisista.

Poliisin mukaan tällaisen tapauksen tutkiminen on hankalaa, mutta ei mahdotonta.

– Toki voi olla, että tälläkin tapauksella on näkijöitä ollut. Tämähän tapahtui perjantaina kello 17 aikaan, jolloin ihmisiä on kyllä liikkeellä ollut. Valoisaakin oli. Jos jotain havaintoja on, niin ilman muuta poliisi ottaa kaikki havainnot vastaan, Kaario sanoo.