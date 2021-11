Joku maksoi muutaman vuoden vanhasta iPhonesta yli 75 000 euroa – iso, mutta käytännössä näkymätön ero tavalliseen

Tämän luurin erikoisuutena on se, että sen Lightning-liitin on vaihdettu USB-C-liittimeen. Lightning on Applen käyttämä liitintyyppi, kun taas esimerkiksi Android-käyttöjärjestelmää käyttävissä laitteissa on jo pitempään käytetty standardiksi muodostunutta USB-C-liitintä.