Jokitulvat helpottavat hetkeksi, mutta järvien vesimassat paisuvat – keväällä luvassa korkeusennätyksiä

Esimerkiksi Vantaanjoen, Perniönjoen ja Keravanjoen vedenpinnat ovat yhä korkealla, mutta tilanne on helpottamassa sateiden väistyttyä. Kokemäenjoen ja Kymijoen pinnat sen sijaan pysynevät korkealla vielä pitkän tovin, hydrologi Bertel Vehviläinen arvioi.

– On tämä tietysti poikkeuksellista, kun nyt on helmikuu ja pitäisi olla talvi. On melkein kesä, ja perhoset lentävät, Bertel Vehviläinen lisäsi.