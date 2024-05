Jokerit värväsi viisi pelaajaa

Jokerit on tehnyt sopimukset hyökkääjien Samuel Salosen ja Arttu Lausniemen sekä puolustajat Santeri Salmelan , Riku Tuomolan ja Robin Laukkasen . Jokereilla on nyt sopimukset kahden maalivahdin, seitsemän puolustajan ja 13 hyökkääjän kanssa.

Salonen on Jokereiden oma kasvatti ja on pelannut neljällä kaudella liigassa yhteensä 171 peliä tehopistein 17+28=45. Salonen siirtyy helsinkiläisseuraan Mikkelin Jukureista. Lausniemi edusti viime kaudella Kokkolan Hermestä, jossa hän tehtaili 48 Mestiksen runkosarjapelissä tehot 16+26=42. Pudotuspeleissä tehoja tuli piste per peli tahtia 14 ottelussa.