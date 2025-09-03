Jokerit-hyökkääjä sai tuntuvan pelikiellon rasistisesta solvauksesta – seuralta jyrkkä reaktio

Niilo Kaipinen
Niilo Kaipinen sai viiden ottelun pelikiellon rasistisesta solvauksesta.Elmeri Elo / All Over Press
Julkaistu 03.09.2025 10:14
Riku Hellanto

Mestiksen kurinpitodelegaatio on antanut Jokereiden Niilo Kaipiselle viiden ottelun pelikiellon.

Kaipinen sai Jokereiden ja Ketterän välisessä harjoitusottelussa päätössummerin jälkeen 5+20 minuutin pelirangaistuksen epäurheilijamaisesta käytöksestä.

Mestiksen tiedotteen mukaan Kaipinen ajautui ottelun päätyttyä sanaharkkaan Ketterän pelajan kanssa. Mestiksen saaman selvityksen mukaan Kaipinen on käyttänyt ulkomaalaistaustaisesta vastustajasta ilmaisua, jota voidaan pitää rasistisena loukkauksena.

Jokerit reagoi Kaipisen toimintaan jyrkästi.

Jokerit haluaa selventää, että pelaajan käyttämä sanallinen ilmaisu ei edusta organisaation linjaa. Asia on käsitelty sisäisesti, ja olemme käyneet sen perusteellisesti läpi asianosaisen kanssa. Jokerit ei hyväksy vastaavanlaista käytöstä missään tilanteessa, Jokerit tiedottaa.

20-vuotias Kaipinen siirtyi kesällä Jokereiden riveihin Jukureiden organisaatiosta.

Mestis-kausi käynnistyy torstaina 11. syyskuuta viime kevään finaaliuusinnalla Jokerit–IPK

