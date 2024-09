Lady Gagan äidillä oli suuri rooli artistin ja tämän kihlatun kohtaamisessa

Nyt tähti on kertonut Voguelle 5. syyskuuta julkaistussa jutussa, että hänen äidillään Cynthia Germanottalla oli keskeinen rooli parin tapaamisessa.

/All Over Press

– Meillä oli tämä uskomaton luku outoa normaaliutta, joka on välttämätöntä minkä tahansa suhteen kehittymiselle oikealla tavalla: kävelylenkkejä, kahvinkeittoa, koirien kanssa hengailua, kirjojen lukemista yhdessä. Luulen, että hän (Gaga) piti tätä mahdollisuudesta hidastaa vauhtia. Hän on toiminut käsittämättömällä intensiteettitasolla jo vuosia, eikä ole mikään salaisuus, että se alkoi käydä rankaksi, Michael kertoi Voguelle.

Gagan mukaan aikakausi vain korosti sitä, että he ovat oikeat toisilleen. Hänen ja Michaelin elämät ovat hyvin erilaisia ja Michael on hyvin yksityinen ihminen, eikä hän Gagan mukaan ole artistin kanssa mistään muusta syystä kuin siitä, että he ovat oikeat toisilleen.