Joker-elokuvan jatko-osan ensimmäinen traileri julki! Joaquin Phoenix ja Lady Gaga päästävät valkokangasromanssinsa valloilleen

Jatko-osa alkaa Arkham Asylumista, jonne Jokeri on lukittuna ensimmäisen elokuvan lopussa. Fleck kohtaa Quinnin, joka on potilaana samassa paikassa. Sattumanvaraisen kohtaamisen jälkeen he aikovat murtautua ulos pakkopaidoistaan ja valloittaa maailman pehmustettujen selliensä ulkopuolella. Se vie heidät Gothamin kaduille, jossa he tanssivat ja pyörivät maanisesti ympäri kaupunkia.