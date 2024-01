HIFK-pomo kommentoi joukkueen rämpimistä – Ville Peltosta koskevaan kysymykseen suora vastaus

Helsingin IFK on ajautunut huolestuttavaan trendiin jääkiekon SM-liigassa. Suurin odotuksin kauteen lähtenyt nippu on hävinnyt seitsemästä edellisestä ottelustaan kuusi. Varsin vankka sarjataulukon kolmospaikka on livennyt käsistä. Seuran urheilujohtaja Tobias Salmelainen vastasi ankeaa vaihetta koskeviin kysymyksiin MTV Urheilun studiossa.