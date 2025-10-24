Jokerit palasi Veikkaus Arenalle voitokkaasti, kun se kukisti Mestiksen sarjakärjen JoKP:n maalein 7–4.
Jokerit sai kunnian tehdä ensimmäisen maalin areenapaluussaan. 18-vuotias Reko Alanko vei uran ensimmäisellä Mestis-maalillaan Jokerit 1–0-johtoon.
Avausmaalin jälkeen maaleja tehtiin kovalla tahdilla ja lopulta ottelu päättyi Jokereiden 7–4-voittoon.
Isäntien tehomiehinä häärivät ykkösketjun Oliver Suni (2+2) ja Alexander Forslund (0+3).
Ensimmäisen ottelunsa Jokerit-paidassa pelannut Veini Vehviläinen venyi ottelussa 15 torjuntaan ja joutui taipumaan neljästi.
JoKP jatkaa tappiostaan huolimatta Mestiksen piikkipaikalla. Jokerit on seitsemäntenä.
Ottelua seurasi Veikkaus Arenalla 12 114 katsojaa.
