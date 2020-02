Joka vuosi 2,5 miljoonaa asukasta lisää! Egyptistä tuli 100 miljoonan ihmisen kansa – presidentti pitää hurjaa väestönkasvua jopa terrorismin veroisena ongelmana

Kahden lapsen äiti Rania Sayed on yksi niistä kairolaisista, joille kotikaupunki on käynyt liian ahtaaksi. Kaupungin väkiluku on kasvunut nopeasti, samoin kuin koko Egyptin. Suurkaupunkialueella elää nyt reilut 20 miljoonaa ihmistä. Määrä on tuplaantunut 90-luvun alkupuolelta.

Sadan miljoonan ihmisen nuori kansa

Myös monet muut arabimaailman ja Afrikan maat kamppailevat nopean väestönkasvun kanssa. Egyptissä ongelmaa korostaa se, että 97 prosenttia nykyisestä väestöstä elää vain kahdeksalla prosentilla sen pinta-alasta. Käytännössä asutus on keskittynyt Niilin varrelle, jossa väestöntiheys on 1 400 asukasta neliökilometriä kohden.

Uusiin työpaikkoihin tarvitaan voimakasta talouskasvua

"Kaksi on tarpeeksi"



Viranomaisten mukaan syntyvyyteen on jo pystytty vaikuttamaan "Kaksi on tarpeeksi" -kampanjalla, jonka viesti on suunnattu etenkin maaseudun lapsirikkaille perheille. Tilastojen mukaan maassa on yli 1,1 miljoonaa köyhää perhettä, jonka lapsiluku on yli kolme.