Joka viides ruotsalainen haluaa aseen turvakseen, kertoo tutkimus

Ruotsin TV4:n teettämän tutkimuksen mukaan lähes joka toinen ruotsalainen kokee turvattomuuden kasvaneen viime vuosina.

21 prosenttia ruotsalaisista on sitä mieltä, että heillä tulisi olla ampuma-ase, jotta he pystyvät puolustamaan itseään.

Luulajan kaduilla suhtautuminen ampuma-aseeseen kotona herätti eriäviä mielipiteitä.



– Mahdollisuus, että jotain tapahtuisi itselle, tuntuu edelleen niin pieneltä, että tarvetta ei ole, sanoo Linus Gustafsson.

Terese Lindbergin mielestä ampuma-aseita ei kotona tarvita.

– Uskon, että väkivalta lisääntyisi, Lindberg uskoo.

Magnus Nilssonin mukaan aseen käyttö olisi perusteltua, jos omaan kotiin tultaisiin luvatta.



– Mielestäni heidät pitäisi vain ampua. Siitä ei ole epäilystäkään.

Ruotsidemokraatit tuntevat suurinta turvattomuutta

65 prosenttia ruotsalaisista ei usko poliisin ehtivän ajoissa paikalle, mikäli he joutuisivat rikoksen kohteeksi.

Ruotsin oikeusministeri Gunnar Strömmer kertoo, että poliisien paikallista läsnäoloa on jo lisätty.



– Investoidessamme poliisiin, se liittyy suurelta osalta siihen, että olemme entistä näkyvämpiä, saavutettavampia ja pääsemme entistä nopeammin kansalaisten luo, jos he tarvitsevat apua, Strömmer kertoo TV4:n uutisille.



Ketkä sitten kokevat suurinta turvattomuutta? Tutkimuksen mukaan erityisesti Ruotsidemokraattien kannattajat erottuvat joukosta.

Kansallismielisen puolueen äänestäjistä 25 prosenttia kertoo olonsa nyt paljon turvattomammaksi, kun hallituspuolueiden äänestäjien luku on 7 prosenttia ja opposition kannattajien 6 prosenttia.



– Viranomaisten viestintä on ollut jo pitkään sellaista, että on kansalaisten velvollisuus pitää huolta itsestään, sanoo tutkimuksen tehneen Novuksen toimitusjohtaja Torbjörn Sjöström.



– Tämä sekä päivittäiset ampumiset johtavat ajatteluun, että mikäli jotain tapahtuu, minun on huolehdittava itsestäni.

Turvattomuus kasvanut useasta syystä

Kyselyn perusteella etenkin Ruotsidemokraattien ja hallituspuolueiden kannattajat haluaisivat ampuma-aseen kotiin puolustaakseen itseään.



– Hallituspuolueet ja Ruotsidemokraatit haluavat kovempia otteita, oikeusministeri Strömmer sanoo TV4:n uutisille.



– Toisen ryhmän mielestä ilmastokysymys on suurempi ongelma.



Turvattomuuden tunteen takana on ministerin mukaan useampi tekijä.



– Elämme monella tapaa turvatonta aikaa. On rikollisuutta, ampuma-aseväkivaltaa, mutta myös sodat ja maailmanpolitiikan tilanne ja entistä korkeampi terroriuhkataso. Tämä kaikki vaikuttaa kansalaisiin, Strömmer toteaa.



Turvallisuustutkimus tehtiin 20.–17. joulukuuta. Kyselyyn vastasi 1 026 ruotsalaista.