Johtajaylilääkäri: Merkittävää käännettä koronatilanteeseen ei saada ilman uusia rajoituksia

Mäkijärven mukaan nykyiset rajoitukset eivät riitä, jos tavoite on kääntää epidemia jyrkkään laskuun ja tavoitella perustilaa, jossa ei ole oltu sitten viime elokuun tai syyskuun alun.

Hallituksen kaavailut järkeviä

– Minusta ne ovat hyvinkin järkiperäisiä, varsinkin kun ulkona on helpompi noudattaa kahden metrin sääntöä. Näkisin, että ulkona uskaltaa kyllä liikkua, kun pitää sen mielessä. Mutta jos siellä ollaan kylki kyljessä ja ilman maskeja, tilanne muuttuu toiseksi.

Mahdollinen etäkoulun laajentaminen pienempiin oppilaisiin saa häneltä varautuneemman vastaanoton, sillä asiassa on monta näkökulmaa eikä ole selvää, korvaavatko hyödyt haittoja.

– Lienee kiistatonta, että tartuntojen ja altistumisten määrä lapsissa ja nuorissa on lisääntynyt varsinkin virusmuunnoksen aikana, mutta kuinka merkittävää se on kokonaisepidemiatilanteen kannalta, sitä on vaikea sanoa.