Johnny Depp ei ole palaamassa suosittuun rooliinsa

Pirates of the Caribbean -elokuvista tunnetuksi tullut Johnny Depp ei aio palata suosittuun merirosvorooliinsa, uutisoi Metro .

Disney on esittänyt kiinnostuksensa saada Depp näyttelemään vielä parissa elokuvassa, mutta Depp ei ole halukas palaamaan kapteeni Jack Sparrowksi. Tähdelle on tarjottu rahaa 300 miljoonaa dollaria rooliin palaamisesta, mutta Depp on kieltäytynyt tarjouksesta.

Copyright Rex Features Ltd 2012/All Over Press

Copyright Rex Features Ltd 2012/All Over Press

Depp on näytellyt viidessä Pirates of the Caribbean -elokuvassa. Elokuvasarjan ensimmäinen osa Mustan helmen kirous ilmestyi jo vuonna 2003, ja se tuotti maailmanlaajuisesti 4,5 biljoonaa. Depp heilui rastoineen myös Kuolleen miehen kirstussa, Maailman laidalla, Vierailla vesillä ja Dead men tell no lies -elokuvissa.