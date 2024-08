Johanna Puhakka ja Sara Parikka kertovat podcastissa, toivovatko vielä perheenlisäystä

Parikka kertoo veikkaavansa, että heidän perheensä on nyt "valmis" eli lapsiluku täynnä. Puhakan mukaan hänen kumppaninsa on puolestaan jo väläytellyt puheissaan kolmatta lasta.

Puhakka sanoo tulevansa itse perheestä, jossa on kolme lasta, ja se on hänen mielestään ollut ihanaa. Hän toteaa lapsilukuun viitaten, että vielä on paha sanoa mitään, mutta lisää, että kolme on hänen mielestään kiva luku.