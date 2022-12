Johanna Harlin jakoi suloisia kuvia Coco-tyttärestään – tekee paljastuksen: "Kaksi päivää sitten..."

Menestysohjaaja Renny Harlin asuu parhaillaan vaimonsa Johanna Harlinin ja parin Coco-tyttären kanssa Yhdysvaltojen Miamissa. He majailivat kesällä useamman kuukauden Slovakian pääkaupungissa Bratislavassa Rennyn töiden vuoksi.

Pariskunta on jakanut sosiaalisessa mediassa tiuhaan tahtiin kuvia suloisesta tyttärestään. Tuoreimmissa otoksissa pienokainen hymyilee veikeästi kameralle.

– Coco viime aikoina. Olemme niin ylpeitä hänestä. Hän on niin iloinen ja hauska joka päivä. Kaksi päivää sitten hän oppi istumaan itse, Johanna kirjoittaa Instagram-tilillään .

– Hän on niin söpö ja tässä kuvassa näyttää paljon Rennyltä, eräs hehkutti.

Harlinien elämää on saanut seurata jo kahden kauden verran The Harlins -sarjassa, joka on nähtävillä MTV Katsomossa.