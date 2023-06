Joensuussa suruhartaus epäillyn murhan kohteeksi joutuneen 4-vuotiaan muistolle: "Ihmiset ovat järkyttyneitä"

Lapsen uskotaan menettäneen henkensä keskiviikon ja torstain välillä Joensuun Rantakylässä. Teossa on käytetty väkivaltaa. Teosta epäiltynä on vangittu lapsen huoltajina toimineet äiti ja isäpuoli.

Vilén kertoo, että tilaisuuden alussa on lyhyt hartaus, johon kuuluu musiikkia ja Raamatun lukua ja rukousta. Tämän jälkeen on mahdollista sytyttää kynttilä. Kirkko on auki iltaseitsemään asti. Paikalla on myös kirkon työntekijöitä, joten ihmisillä on mahdollisuus keskusteluun.