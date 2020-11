Joe Bidenin Jill-puoliso odottaa yhä perinteiden mukaista teekutsua Melania Trumpilta

Presidentti on väittänyt vaalien olleen vilpilliset ja vaatinut muun muassa äänien laskemista uudelleen. Lisäksi meneillään on useita oikeusjuttuja, joilla Trump toivoo saavansa tilanteen käännettyä edukseen. Trump on tänäänkin jatkanut tviittailuaan aiheesta. Biden sanoo, ettei Trumpin vastahakoisuus vaikuta hänen tiiminsä suunnitelmiin.