Joalin Loukamaa paljastaa haaveensa: "Olen halunnut pitää sitä vähän vielä salaisena"

Artisti, somettaja Joalin Loukamaa, 20, on osa kansainvälistä Now United -yhtyettä, jossa on jäsenenä 18 nuorta ympäri maailmaa. Loukamaa vieraili MTV:n Viiden jälkeen -ohjelmassa, jossa hän paljasti haaveilevansa omasta artistin urasta Now United -yhtyeen lisäksi. Loukamaan rooli yhtyeessä on ollut enemmän tanssijana, mutta myös laulu on aina kuulunut hänen elämäänsä.