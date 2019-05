Jo yli tuhat ihmistä kuollut ebolaan Kongossa – Suomen hallituksen leikkaukset tuntuvat avustusjärjestöissä: "Sitä kärsimyksen määrää emme pysty edes käsittämään"

Juha Sipilän hallituksen leikkaukset on koettu avustusjärjestöissä konkreettisesti.

Avustusjärjestöjen yhteistyötä on onnistuttu parantamaan.

– Toki, kun hätä on suuri, niin avustaminen lähtee sellaisesta tilanteesta, että kaikki ryntäävät paikalle, mutta välittömästi siinä aletaan koordinoimaan sitä ja katsotaan siellä paikan päällä, ettei päällekkäisyyttä tule. Se yhteistyö on parantunut huomattavasti viime vuosina, Hakola sanoo.

Yli tuhat ihmistä kuollut

Fidan tietojen mukaan yli tuhat ihmistä on kuollut Kongossa Ebolan seurauksena. On myös mahdollista että epidemia leviää muualle Afrikkaan. Maallikko pohtii, löytääkö avustusjärjestöille annettu raha määränpäähänsä.

– Kongossa on erittäin hyvät seurakuntakumppanit, jotka hoitavat työn. Siellä on kokemusta ja osaamista. He toimittavat avun perille. Yhteistyömme toimii hyvin, kertoo Hakola.