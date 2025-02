Tuntematon tauti tappanut yli 50 ihmistä Afrikassa – ensioireista hengettömäksi parissa päivässä

Useimmissa tapauksissa oireiden alkamisen ja kuoleman välinen aika on ollut 48 tuntia. Asiasta uutisoi muun muassa Sky News.

Tuntematon tauti on tappanut yli 50 ihmistä Kongon demokraattisessa tasavallassa. Maailman terveysjärjestön (WHO) Afrikan-toimiston mukaan tautia havaittiin ensimmäisen kerran Bolokon kaupungissa maan luoteisosassa.

Tammikuun tautitapauksen jälkeen on todettu jo yli 400 tapausta, joista 53 on kuollut. Useimmat kuolemantapaukset ovat tapahtuneet 48 tunnin kuluessa oireiden alkamisesta.

– Se on todella huolestuttavaa, Bikoron sairaalan lääketieteellinen johtaja Serge Ngalebato sanoi uutistoimisto The Associated Pressille.

Tutkijat ovat jo pitkään olleet huolissaan eläimistä ihmisiin siirtyvistä taudeista paikoissa, joissa syödään villieläimiä.

Tällaisten tautitapausten määrä Afrikassa on kasvanut yli 60 prosenttia viime vuosikymmenen aikana, WHO totesi vuonna 2022.

Lähde: Sky News