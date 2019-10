Jo yli 900 lapsella on todettu HIV-tartunta pakistanilaiskaupungissa: Lastenlääkäri ruiskutti samoilla neuloilla ja hammaslääkäri repi hampaita likaisilla instrumenteilla

Jo keväällä uutisoitiin satojen pienten lasten sairastuneen HI-virukseen, mutta nyt seudulla tartunnan saaneita ihmisiä on jo ainakin 1100. Valtaosa sairastuneista on alle 12-vuotiaita lapsia. Viranomaiset uskovat, että todellinen määrä on vieläkin suurempi.