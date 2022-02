"Ji32k7au4a83" on suosittu salasana – taustalla yllättävä syy

Tätä taustaa vasten voisi kuvitella, että ji32k7au4a83 olisi selvästi keskivertoa vahvempi salasana. Vuodetuista salasanoista raportoivan Have I Been Pwned -sivuston mukaan tämä merkkijono on kuitenkin yllättävän yleinen salasana. Tietotekniikkainsinööri Robert Ou selvitti, miksi näin on.