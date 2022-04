Jesse Puljujärvi laukoi komean maalin – Edmonton murskasi Anaheimin

Edmontonin suomalaishyökkääjä Jesse Puljujärvi pääsi maalin makuun, kun hän ohitti toisessa erässä Anaheimin maalivahdin John Gibsonin . Puljujärvi pääsi käsisksi irtokiekkoon maalin edessä ja nosti mustan ohi Anaheim-vahdin. Osuma oli Puljujärvelle kauden 13:s. Hiljattain loukkaantumisesta toipunut Puljujärvi on tehnyt tällä kaudella tehot 13+21 55 ottelussa. Edmontonin toinen suomalaispelaaja maalivahti Mikko Koskinen oli huilivuorossa.

Pageaun hattutemppu

New York Islanders voitti vierasottelussa New Jersey Devilsin maalein 4–3. Islandersin ykkösnimi oli hyökkääjä Jean-Gabriel Pageau, joka teki ottelussa kolme maalia. Islandersin voittomaaliksi jääneen neljännen maalin teki Kyle Palmieri Pageaun syötöstä.New Jerseyn riveissä suomalaishyökkääjä Janne Kuokkanen pelasi toisen ottelunsa loukkaantumisen jäljiltä ja pääsi tälläkin kertaa pisteille. Kuokkanen syötti Jesper Boqvistin tekemän New Jerseyn avausmaalin. Kuokkanen oli lähes kaksi kuukautta sivussa rannevamman vuoksi ja palasi takaisin kaukaloon lauantaina.