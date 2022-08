Nuorilta Leijonilta väkevä MM-kenraali – pulinat maalivahtivalinnasta saivat kolauksen

Nuorten Leijonien ympärillä on ollut kuhinaa, kun ykkösmaalivahdiksi povattu Joel Blomqvist jäi rannalle. Katso pääkuvan videolta Antti Pennasen kommentit aiheesta.

– Oli kaksi kovaa peliä, jotka tekivät hyvää meille. Ymmärrämme, että on kova vaatimustaso, kova tempo ja kova kamppailupeli. Myös yksittäisten tilanteiden vaatimustaso on melkein NHL-tasoa. On niin hyviä pelaajia. Niin kuuluu ollakin, kun kohta moni näistä pelaa NHL:ssä, Suomen päävalmentaja Antti Pennanen summasi Jääkiekkoliiton haastatteluvideolla.