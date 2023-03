Jesse Joensuulta tunteikas puheenvuoro – koko hänen kiekkouransa oli katkolla, sitten Porissa tapahtui jotain suurenmoista

– Toimme seuran uskottavuuden takaisin. Tämä oli todella positiivinen kausi. Porissa paikallisille riittää, kun vedetään täysillä, taklataan ja pelataan ikävästi. Vaikka monissa peleissä oli niin, että jätkät eivät olleet tyytyväisiä siihen, miten suoritimme, fanit näkivät, että yritimme ja he arvostivat sitä. He kannustivat meitä, vaikka peli oli jo hävitty. Sitten tuli myös pelejä, missä yrittäminen ei ollut aivan läsnä ja sitten tuli kuraa niskaan. Tuo on sellainen punainen lanka, mikä Porissa pitää tiedostaa, Joensuu käy läpi.

– On selvää, että haluamme päästä kärkisijoille, mutta sitä ei tehdä hetkessä. Otimme nyt ikään kuin pikaspurtin. Samalla fakta on se, että Porissa arvostus ei tule pelkästään sillä, että pelataan taitolätkää tai että on toimiva pelitapa. Taistelun pitää näkyä arjessa, jotta yleisö on takana. Ja Ässät tarvitsee yleisön tuen. Pelkästään hyvät tulokset eivät riitä.