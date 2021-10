Jenni Alexandrova poseeraa eteerisenä uimapuvussa – fanilta lennokas kommentti radiotähden hiustyylistä

View this post on Instagram

Alexandrova asui vuosia avoliitossa radiojuontaja Jussi Heikelän kanssa, mutta he erosivat toissa syksynä . Alexandrovalla on poika aiemmasta liitostaan. Lähteen Instagram-tiedoista selviää, että hänellä on puolestaan kaksi lasta.

Alexandrovaa on kuultu hänen uransa aikana radiossa, mutta hänet on nähty myös tv-ohjelmissa. Vuonna 2013 Alexandrova nähtiin The Voice of Finlandissa, jonka jälkeen hän on juontanut monia muitakin tv-ohjelmia. Nykyisin hän luotsaa Me naiset -radiokanavaa, oltuaan aiemmin Radio Aallon aamussa yhdessä Sami Kurosen sekä Jarkko Valteen kanssa.