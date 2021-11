Jenni Alexandrova törmäsi koomiseen tilanteeseen raitiovaunussa – tuntematon lapsi letkautti huvittavan kommentin juontajan asuvalinnasta

View this post on Instagram

Tarina ei kerro sitä kuinka tilanne jatkui, mutta mitä ilmeisimmin juontaja suhtautui kommenttiin huumorilla. Julkaisussaan Alexandrova poseeraa kyseiseen karvapäähineeseen sonustautuneena. Tuotteen valmistajan sivuilta ilmenee, että päähineen arvo on noin 200 euroa.

Alexandrova on seurustellut jo tovin Diili-ohjelmasta tutun neuvonantaja Toni Lähteen kanssa. Pariskunta ei peittele rakkauttaan, vaan julkaisee avoimesti romantiikkaa hersyviä kuvapäivityksiä Instagramissa.

Alexandrova asui vuosia avoliitossa radiojuontaja Jussi Heikelän kanssa, mutta he erosivat toissa syksynä . Alexandrovalla on poika aiemmasta liitostaan.

Alexandrovaa on kuultu uransa aikana radiossa, mutta hänet on nähty myös tv-ohjelmissa. Nykyisin hän luotsaa Me naiset -radiokanavaa, oltuaan aiemmin Radio Aallon aamussa yhdessä Sami Kurosen sekä Jarkko Valteen kanssa.