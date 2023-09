SVT: Ruotsin jengiväkivallasta epäilty "Kurdikettu" yrittää poistua Turkista italialaisena

SVT on nähnyt kuvan, jossa on tiettävästi uusi väärennetty italialainen passi, jolla "kurdikettuna" tunnettu mies aikoo poistua Turkista.

Passissa lukeva nimi on italialainen ja se on kuvan mukaan myönnetty vuonna 2021. SVT:n tietojen mukaan passi on kuitenkin uusi.