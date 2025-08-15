Jeff Bezosin äiti on kuollut

Amazonin perustajan Jeff Bezosin äiti Jackie Bezos on kuollut Lewyn kappale -taudin myötä.

Amazonin perustajan Jeff Bezosin, 61, äiti Jackie Bezos on kuollut. Hän oli 78-vuotias.

Bezos Family Foundation, jonka hän perusti yhdessä poikansa kanssa, vahvisti hänen kuolemansa.

Jeff jakoi myös kunnianosoituksen äidilleen Instagramissa ja kirjoitti, että hänen äitinsä kuoli pitkän taistelun jälkeen Lewyn kappale -taudin myötä.

– Hän kuoli tänään, ympärillään niin monet meistä, jotka rakastimme häntä, hänen lapsensa, lapsenlapsensa ja isäni. Tiedän, että hän tunsi rakkautemme viimeisinä hetkinään. Olimme kaikki niin onnekkaita, että saimme olla osa hänen elämäänsä. Pidän hänet ikuisesti sydämessäni, Jeff kirjoitti koskettavasti.

Duodecimin mukaan Lewyn kappale -tauti on toiseksi yleisin rappeuttava aivosairaus Alzheimerin taudin jälkeen. Oireet kehittyvät hitaasti ja alkavat tyypillisesti vireystilan vaihteluilla, hahmotusongelmilla ja yksityiskohtaisillakin näköharhoilla. Näihin liittyy myöhemmin myös Parkinsonin taudin piirteitä.

Jackiella tauti diagnosoitiin vuonna 2020.

Jeff kirjoitti julkaisussaan, miten hänen äitinsä sai hänet hyvin nuorena ollessaan vain 17-vuotias.

– Se ei varmasti ollut helppoa, mutta hän sai kaiken toimimaan, Jeff kirjoitti.

Myös Jeffin vaimo Lauren Sánchez Bezos jakoi miehensä jakaman julkaisun omassa Instagramissaan murtuneen sydänhymiön kera.

Bezos Family Foundation kehotti omassa lausunnossaan kukkien sijaan ihmisiä tukemaan jotakin heille merkityksellistä, voittoa tavoittelematonta järjestöä tai tekemään yksinkertaisen hyvän teon Jackien muistoksi.

Lähde: People